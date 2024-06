Al via in Brasile la Festa del Cinema Italiano 8½

La Festa del Cinema Italiano "8 ½" celebra nel 2024 l'undicesima edizione in Brasile ampliando il circuito delle proiezioni a 22 città. La serata di apertura sarà ospitata presso la prestigiosa Sala Pier Luigi Nervi dell'ambasciata italiana di Brasilia il 27 giugno. L'evento vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti della cultura, del cinema e delle principali istituzioni politiche e diplomatiche. Nella capitale federale tra il 27 giugno e il 3 luglio saranno proiettati tutti i film in cartellone in due sale della città: il Liberty Mall e il Cinesystem Brasília.

La rassegna è organizzata dal ministero della Cultura, dall'associazione Il Sorpasso e Risi Film Brasil con la collaborazione dell'ambasciata d'Italia, degli Istituti italiani di Cultura di San Paolo e Rio de Janeiro e il sostegno di Cinecittà. Dal 2020 la Festa è realizzata con il patrocinio principale di Generali Seguros e, per la prima volta nel 2024, beneficia della legge sugli Incentivi alla Cultura.

Dieci in tutto le pellicole in cartellone. Il film di apertura di questa edizione sarà "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi. Ospite d'onore di quest'anno sarà il regista Daniele Luchetti, uno degli autori italiani più importanti della sua generazione, con opere come Mio fratello è figlio unico e Legami e La Nostra Vita. Luchetti sarà in Brasile per lanciare il suo ultimo film "Confidenze", già presentato con successo al Festival di Rotterdam.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA