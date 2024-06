Messico: trovato morto il sindaco di Malinaltepec

E' stato trovato senza vita il corpo di Acasio Flores Guerrero, sindaco di Malinaltepec, nello stato messicano di Guerrero, rapito il 20 giugno da un gruppo di residenti in disputa con il municipio per un conflitto agrario. Lo ha riferito la procura di Guerrero, evidenziando che i responsabili dell'azione non sono stati individuati.

In una nota ripresa dal quotidiano "Milenio" il governo municipale ha condannato "questo atto atroce" definendolo "un attentato contro la vita umana che supera i limiti del dialogo e della ragione". Anche la governatrice di Guerrero Evelyn Salgato Pineda ha stigmatizzato "in maniera energica" l'assassinio del sindaco, presentando le sue condoglianze alla famiglia.



