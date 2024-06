Colombia, al via i negoziati di pace con la Seconda Marquetalia

Al via i negoziati di pace tra il governo della Colombia e la Seconda Marquetalia, organizzazione criminale composta da dissidenti delle disciolte Forze armare rivoluzionarie di Colombia (Farc) in occasione del trattato di pace del 2016.

L'esecutivo di Gustavo Petro e il gruppo di ex guerriglieri guidati da Iván Márquez hanno definito i nomi dei rappresentanti che comporranno le delegazioni che da domani avvieranno le discussioni a Caracas, in Venezuela.

I negoziati con la Seconda Marquetalia si inseriscono nel programma di 'pace totale' lanciato dal presidente Petro dopo la sua elezione nel tentativo di ottenere il disarmo delle più pericolose organizzazioni che impongono il loro giogo criminale su gran parte della popolazione del Paese.

In parallelo sono già state avviati i negoziati con lo Stato Maggiore Centrale (Emc) - altro gruppo di dissidenti delle Farc guidato da Iván Mordisco - e con i guerriglieri dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln). Le trattative in corso affrontano grandi difficoltà e sono attualmente al palo.



