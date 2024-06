Cile, sentenza storica contro affiliati al Tren de Aragua

Sentenza storica in Cile contro affiliati al Tren de Aragua, organizzazione criminale transnazionale di origine venezuelana le cui ramificazioni sono oggetto di grande preoccupazione tra i governi della regione.

La procura regionale di Los Lagos, nel sud del Cile, ha riferito su X che quattro membri del gruppo, tra cui il leader locale, sono stati condannati complessivamente a 99 anni di prigione per associazione per delinquere, traffico di esseri umani, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio di denaro.

"Si tratta di una sentenza storica, la prima inedita e simbolica condanna contro affiliati a questa organizzazione e per reati legati all'esplorazione sessuale di donne e bambine", ha detto il procuratore Marcelo Maldonado.

Le attività illecite di Tren de Aragua in Cile sono state al centro di uno scambio di accuse e la conseguente crisi diplomatica tra Santiago e Caracas che ha spinto - lo scorso aprile - il presidente Gabriel Boric a convocare l'ambasciatore venezuelano nel Paese per consultazioni.



