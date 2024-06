Vigili urbani contagiati in zona tossicodipendenti a San Paolo

Tra settembre 2023 e febbraio 2024 almeno undici agenti della Polizia municipale di San Paolo, in Brasile, hanno contratto tubercolosi, scabbia, polmonite e altre malattie infettive a causa delle attività di controllo del territorio presso la cosiddetta "cracolandia". Lo rivela il sindacato degli agenti (Sindguardas-SP) in un esposto in cui si denunciano le difficili condizioni di lavoro nella regione del centro di San Paolo dove si concentrano quotidianamente fino a 800 tossicodipendenti, accampati in baracche e altre situazioni di fortuna.

Il sindacato della polizia municipale propone di classificare il lavoro nella regione come insalubre, dato che anche quando utilizzano i dispositivi di protezione i vigili, subiscono molta esposizione biologica durante il lavoro.

La gestione della "cracolandia" è oggetto del dibattito nella metropoli brasiliana a causa degli effetti negativi sulla sicurezza e la salute pubblica. In settimana il municipio di San Paolo e il governo statale hanno installato recinzioni di ferro intorno all'area con l'obiettivo di liberare parte della strada occupata da spacciatori e tossicodipendenti per il normale transito dei veicoli e facilitare così anche il passaggio di mezzi di soccorso e migliorare l'approccio degli operatori sanitari e degli assistenti sociali.



