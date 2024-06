Cuba con Sudafrica nella denuncia a Israele su Gaza

Il governo cubano ha annunciato il suo appoggio al processo avviato dal Sudafrica contro Israele presso la Corte internazionale di Giustizia (Icj) per presunta violazione della Convenzione delle Nazioni unite con la sua offensiva militare nella Striscia di Gaza, dove combatte contro Hamas. Il Paese latinoamericano diventa il sesto - accanto a Messico, Colombia, Nicaragua, Libia e Spagna - a sostenere il processo.

In un comunicato il ministero degli Esteri cubano riferisce di aver deciso di "sostenere e contribuire il più possibile a legittimare gli sforzi internazionali per porre fine al genocidio commesso contro il popolo palestinese, come risultato dell'uso sproporzionato e indiscriminato della forza da parte di Israele".



