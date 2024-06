Osa, dagli Usa priorità sui dossier Venezuela, Nicaragua e Haiti

Preservare il processo elettorale in Venezuela, condannare la dittatura in Nicaragua e appoggiare la transizione democratica ad Haiti. Sono questi gli obiettivi regionali su cui gli Stati Uniti promettono maggiore impegno nel contesto dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa). I dossier più caldi per Washington sono stati elencati in una conferenza stampa dall'ambasciatore Usa presso l'Osa, Francisco O. Mora, in vista dell'assemblea generale dell'organizzazione in programma la prossima settima ad Asunción, in Paraguay.

"Continuiamo a fare pressione su Maduro affinché ci siano elezioni credibili e giuste in Venezuela, ma siamo preoccupati, non siamo ingenui", ha detto, in particolare in merito alle presidenziali in Venezuela, il rappresentante del presidente Joe Biden, sottolineando che l'azione diplomatica "andrà avanti con la comunità internazionale e in particolare con i vicini del Venezuela".

La Casa Bianca sostiene gli sforzi politici dei presidenti brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, e colombiano, Gustavo Petro, per evitare che Maduro causi una crisi istituzionale nella regione in caso di eventuale sconfitta contro l'opposizione venezuelana guidata da María Corina Machado e Edmundo González Urrutia. "Da Lula e Petro abbiamo ricevuto messaggi positivi nelle ultime settimane", ha concluso.



