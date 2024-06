In Brasile il partito di Lula fonda il 'Nucleo Palestina'

Il Partito dei lavoratori (Pt) di San Paolo, in Brasile, lancerà ufficialmente il "Nucleo Palestina" per "intensificare le attività a sostegno della causa palestinese e favorire un'azione politica più determinata in occasione nelle manifestazioni e negli atti a favore del popolo mediorientale".

Il manifesto di fondazione è stato firmato nel corso di un evento organizzato presso il Al Janiah, tradizionale ristorante palestinese di San Paolo.

Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva "ha assunto una posizione netta in occasione della guerra in Palestina e a Gaza, ma il partito non ha risposto con la necessaria velocità e convinzione alle indicazioni", ha detto il fondatore del gruppo, Mohamed El Kadri. "Quello che vogliamo è che il Pt risponda e affronti la questione palestinese come ha fatto Lula". L'evento di presentazione del nucleo si terrà il prossimo 25 giugno nel consiglio comunale di San Paolo.



