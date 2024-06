Il Brasile primo per investimenti esteri in Sudamerica nel 2023

In Sudamerica, gli investimenti esteri diretti nel 2023 sono scesi del 2% a 143 miliardi di dollari. L'accelerazione dei flussi verso l'Argentina, il Cile e la Guyana ha compensato valori più bassi in Brasile e Perù, con il Brasile che tuttavia è rimasto il principale destinatario. Emerge dall'ultimo rapporto dell'Agenzia dell'Onu che si occupa di Commercio estero e sviluppo (Unctad).

Con la domanda globale in aumento, le materie prime e i minerali fondamentali per le tecnologie per l'energia pulita sono stati il settore trainante degli investimenti esteri diretti in America Latina, pari al 23% del valore dei nuovi progetti negli ultimi due anni, più del doppio rispetto ad altre regioni in via di sviluppo.

Di rilievo anche gli investimenti nelle energie rinnovabili, in particolare con progetti relativi alla produzione di idrogeno o ammoniaca verde.

Nel 2023, l'America Latina e i Caraibi hanno generato 19 megaprogetti del valore di oltre 1 miliardo di dollari ciascuno, 17 dei quali intrapresi da investitori arrivati da altre aree del mondo. In testa alla classifica degli investitori: Stati Uniti, Spagna, Olanda e Lussemburgo.



