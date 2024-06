L'ex presidente peruviano Fujimori torna alla politica

L'ex presidente peruviano Alberto Fujimori, 85 anni, si riaffaccia sulla scena politica del Paese andino con l'affiliazione al partito di destra Fuerza Popular.

Lo annuncia lo stesso Fujimori con un video postato sul suo profilo X, mentre la figlia Keiko Fujimori dal suo account social commenta lo stesso filmato affermando: "Una grande notizia per tutto il fujimorismo. Sabato 15 mio padre ha firmato la sua scheda di affiliazione a Fuerza Popular".

Con la nuova affiliazione, l'ex capo di Stato, che aveva guidato il Perù con il pugno di ferro per un decennio (1990-2000), potrebbe presentarsi alle prossime presidenziali.

Il 7 dicembre scorso Alberto Fujimori, condannato a 25 anni di carcere per reati di lesa umanità - perché considerato il mandante di due massacri - era stato scarcerato dopo che la giustizia aveva approvato in via definitiva una controversa amnistia concessagli nel 2017, contro il parere della Corte interamericana dei diritti umani.



