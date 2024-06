In Brasile il fossile di un rettile di 237 milioni di anni fa

Nel Brasile meridionale è stato rinvenuto il fossile di un rettile vissuto 237 milioni di anni fa, prima ancora dell'era dei dinosauri. La scoperta del paleontologo Rodrigo Temp Müller, dell'Università federale di Santa Maria (Ufsm), nel Rio Grande do Sul, è stata pubblicata dalla rivista internazionale "Scientific Reports", si legge sul portale dell'Ateneo brasiliano.

Secondo l'autore dello studio, si tratta di una specie appartenente al gruppo Gracilisuchidae, risalente al Triassico, che non era ancora stato segnalato in Brasile, ma che era stato ritrovato in precedenza in Argentina e in Cina.

Si tratta di un misto tra un coccodrillo e un dinosauro con denti a forma di pugnale, adatti a tagliare la carne, un corpo snello e agile. Ma piccolo rispetto ai suoi contemporanei, circa 1 metro di lunghezza e 25 centimetri di altezza.



