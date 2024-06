A rischio la principale inchiesta sulla corruzione in Argentina

La Camera di Cassazione dell'Argentina ha accolto il ricorso di un imprenditore coinvolto nella maggiore causa sulla corruzione nei lavori pubblici riconoscendo che presunte tangenti pagate tra il 2013 e il 2015 per l'aggiudicazione di appalti erano in realtà contributi non dichiarati alla campagna elettorale di funzionari del governo peronista dell'ex presidente Cristina Kirchner.

La decisione del tribunale ha accolto in questo modo la versione della difesa del presidente della compagnia Iecsa, Angelo Calcaterra - cugino dell'ex presidente Mauricio Macri - che verrà indagato adesso dalla giustizia elettorale per infrazioni alla legge sul finanziamento ai partiti, e non da quella penale.

La sentenza della Cassazione, affermano i media locali, rischia adesso di affossare completamente la causa denominata dei "Taccuini della corruzione" aperta nel 2018 con la scoperta degli appunti di un funzionario del ministero della Pianificazione dove erano annotati centinaia di pagamenti in nero effettuati da imprese concessionarie di appalti pubblici.

La decisione del tribunale, si sostiene, stabilisce infatti un precedente che potrà essere applicato anche ai pagamenti in nero alla politica effettuati da altre imprese.



