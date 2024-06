Per la Banca centrale del Cile pil in crescita al 3% nel 2024

La Banca centrale ha alzato le stime di crescita del Pil del Cile per il 2024 portandole al 2,25-3% nel rapporto di politica monetaria (Ipom) pubblicato oggi.

Il documento evidenzia che "lo scenario macroeconomico si è evoluto con una domanda interna cresciuta leggermente più del previsto nel primo trimestre".

Allo stesso modo, si sottolinea, "l'economia locale è gradualmente tornata su un percorso di crescita coerente con il suo trend mentre l'inflazione ha continuato a diminuire, con le aspettative di inflazione a due anni rimaste al 3%".

I nuovi sviluppi, afferma l'istitutuzione monetaria, "rappresentano il miglior punto di partenza per la domanda interna, che sarà supportata dal rialzo del prezzo del rame e dal riaggiustamento delle tariffe elettriche, che incidono fortemente sull'inflazione a un anno".

Le proiezioni del rapporto prevedono che l'inflazione chiuderà il 2024 al 4,2%, per scendere al 3,6% nel corso del 2025 e che la sua convergenza verso l'obiettivo del 3% avverrà nel 2026.



