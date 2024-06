Minacce di morte alla leader di opposizione venezuelana Machado

In occasione del tour elettorale della leader di opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, nello stato di Guarico, i muri della città di Zaraza sono stati imbrattati con minacce di morte e scritte che la definiscono una "traditrice". Graffiti che vengono attribuiti all'organizzazione criminale Tren del Llano. Lo denuncia l'avvocato di Machado, Tamara Suju, sui suoi profili social.

"Vattene da qui, traditrice. Maria Corina, non ti vogliamo nella nostra città. Ti ammazzeremo. Il Tren del Llano ti sta aspettando", recitava una delle varie scritte nei pressi del luogo dove domani è atteso l'evento politico, e ora cancellata dai militanti di Vente Venezuela (la formazione politica fondata da Machado).

La leader di opposizione è a Guarico per promuovere la candidatura di Edmundo González Urrutia, e la partecipazione alle elezioni presidenziali del 28 luglio.



