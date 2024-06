Milei ancora all'attacco di Sanchez prima del viaggio a Madrid

Il presidente dell'Argentina, l'ultraliberista Javier Milei, è tornato ad attaccare il premier spagnolo, Pedro Sanchez, affermando che "è un codardo" e che sta "applicando il modello del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro" in materia di libertà di espressione.

Lo ha dichiarato in un'intervista televisiva rilasciata a poche ore dalla sua partenza per Madrid, dove riceverà venerdì un premio dell'Istituto Juan de Mariana e dove ha in agenda un incontro con la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, del conservatore Partito Popolare.

Nella giornata di ieri il governo di Madrid aveva chiesto espressamente al presidente argentino attraverso la sua portavoce Pilar Alegria di "osservare il dovuto rispetto al popolo spagnolo e alle sue istituzioni".

La Spagna ha già richiamato il suo ambasciatore a Buenos Aires dopo le accuse di corruzione proferite da Milei nei confronti della moglie di Sanchez in occasione del suo precedente viaggio in terra iberica.

Oltre alla breve visita in Spagna, l'agenda europea del leader ultraliberale prevede una tappa in Germania, dove riceverà sabato un premio della Società Hayek, e dove si incontrerà domenica con il cancelliere Olaf Sholz.

Lunedì 24 Milei è atteso a Praga per un incontro con il primo ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala, e il ritorno a Buenos Aires è programmato per martedì 25.



