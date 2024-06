Manifestazioni di interesse da 54 imprese per il litio in Cile

Il governo di Gabriel Boric ha ricevuto 88 proposte da 54 imprese di una decina di Paesi per lo sfruttamento di 26 saline di litio in Cile. Lo annuncia su X un post del ministero delle Miniere cileno.

Lunedì sera erano scaduti i termini per le manifestazioni di interesse per gli investimenti del settore privato. Il 9 luglio saranno resi noti i risultati che dovrebbero portare alle gare.

"Nel corso di quest'anno saremo in grado di sviluppare una procedura di gara per i contratti di sfruttamento del litio in Cile. Per quanti pensavano che fossimo in ritardo, stiamo recuperando velocemente", ha dichiarato il ministro delle Finanze, Mario Marcel, ad una conferenza a Santiago del Cile.





