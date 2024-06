Chiesa argentina al governo, 'urgente piano di aiuti alimentari'

La Chiesa argentina è tornata a chiedere al governo ultraliberista di Javier Milei l'adozione urgente di "un piano nazionale che assicuri la distribuzione di alimenti a tutte le famiglie argentine che ne hanno bisogno".

Lo ha affermato il presidente della Conferenza Episcopale Argentina, monsignor Oscar Ojea, durante l'omelia di una messa celebrata oggi in onore delle donne che lavorano nelle mense comunitarie di tutto il Paese definite come "Madri della Patria".

Nel corso della predica Ojea ha affermato che le testimonianze che arrivano dai volontari che lavorano nei "comedores" sono allarmanti: "padre, mi strappano i piatti dalle mani, non aspettano più neanche che gli vengano consegnati", ha riferito il vescovo.

L'appello della Chiesa si inserisce nel quadro della polemica per la mancata distribuzione di tonnellate di generi alimentari da parte del ministero per il Capitale Umano guidato da Sandra Pettovello.

La vicenda ha portato la giustizia a intervenire con un'intimazione al governo a distribuire gli alimenti stoccati e ad elaborare un piano a livello nazionale per la gestione degli aiuti alle mense sociali.



