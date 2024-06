Maduro, 'in galera chi è coinvolto nella vendita di Citgo'

Il presidente Nicolas Maduro chiede "il carcere" per quanti hanno cospirato per "derubare" il Paese di Citgo, la raffineria venezuelana con sede a Houston, sottoposta ad un'asta forzata sulla base di un'inedita sentenza di un tribunale del Delaware.

"Occorre il carcere per tutti coloro che sono coinvolti in questo furto. Ci deve essere giustizia", ha dichiarato Maduro nel suo programma 'Con Maduro +', aggiungendo che il governo Usa in complicità con settori dell'opposizione venezuelana, sta cercando di derubare il Paese di un'azienda statale.

Anche il Parlamento nelle ultime ore ha discusso del dossier.

Il presidente dell'assemblea, Jorge Rodríguez, ha affermato che quanto accaduto con Citgo "è una volgare rapina di quanti pretendono di essere difensori dell'economia, che hanno montato una bufala sopra un'altra bufala per impadronirsi di un bene della Repubblica Bolivariana" e consegnandola agli Usa. "Per questo - ha aggiunto - alle elezioni del 28 luglio li butteremo fuori perché sono apolidi e ladri".

In un comunicato, il governo aveva già dichiarato che la procedura giudiziaria è "chiaramente contraria alla legge", avvertendo che "non ne riconoscerà" il risultato e che "prenderà contromisure".

Le dichiarazioni arrivano mentre l'asta, per pagare 21,3 miliardi di dollari derivanti da espropri, debiti e inadempienze di Caracas, è entrata nella sua fase finale.



