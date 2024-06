Argentina all'Onu, 'vogliamo trattare con Londra sulle Malvinas'

La ministra degli Esteri argentina, Diana Mondino, è tornata a sollevare la questione "dell'occupazione illegale" del Regno Unito delle isole Malvinas/Falkland in una sessione del Comitato speciale sulla decolonizzazione dell'Onu a New York, chiedendo a Londra "negoziati bilaterali" per risolvere la disputa sulla sovranità.

Nel corso del dibattito su un progetto di risoluzione firmato da Bolivia, Cile, Cuba, Ecuador, Nicaragua e Venezuela (i sei Paesi latinoamericani del Comitato), che propone l'istituzione di un tavolo negoziale bilaterale, Mondino ha evidenziato che "sono passati 191 anni dall'inizio dell'occupazione illegale delle isole da parte del Regno Unito, ma il tempo trascorso non ha in alcun modo sminuito la validità delle rivendicazioni, né ha modificato la convinzione che l'annosa disputa debba essere risolta pacificamente, attraverso negoziati bilaterali".

L'autodeterminazione - ha aggiunto la ministra - "non può servire come pretesto per attaccare l'integrità territoriale" dell'Argentina, avvertendo che "l'attuale composizione della popolazione delle Isole è il risultato della colonizzazione del Regno Unito, che dopo aver occupato il territorio con la forza e aver espulso le autorità argentine, ha attuato misure per impedire l'insediamento di argentini dalla terraferma, favorendo l'insediamento sulle isole di britannici, con l'obiettivo di definire una composizione demografica adatta ai propri interessi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA