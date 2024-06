Venezuela: Machado, 'criminale arresto dei tre oppositori'

La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha definito "crudele e criminale" l'arresto di tre suoi collaboratori avvenuto sabato da parte delle forze di sicurezza del governo di Nicolas Maduro.

"È criminale, è pura malvagità e dimostra che l'unica cosa rimasta al regime è la violenza contro i cittadini. Ma lungi dal paralizzare o intimidire un Paese, ciò che vedo ogni giorno in Venezuela è che questi abusi ci danno più motivi per combattere e organizzarci prima del 28 luglio (giorno delle elezioni, ndr)", ha scritto sui social.

Finora le autorità non hanno fornito informazioni sulla detenzione di Juan Iriarte, Jean Carlos Rivas e Luis López, esponenti del partito di Machado, Vente Venezuela, di cui non si conoscono né il luogo in cui sono stati portati, né le condizioni di salute.



