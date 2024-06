Le foto delle scienziate italiane in una mostra a Rio de Janeiro

La Fondazione Bracco, in collaborazione con l'Accademia nazionale di medicina di Rio de Janeiro e con il sostegno istituzionale dell'Istituto Italiano di Cultura della città carioca, propone la mostra fotografica "Vita da scienziata", con l'obiettivo di avvicinare il grande pubblico al volto femminile della ricerca.

L'esposizione, presso l'Accademia nazionale di medicina di Rio de Janeiro, dal 21 giugno al 2 agosto, presenta i volti e le competenze di alcune delle più grandi scienziate italiane, protagoniste del progetto "100 donne contro gli stereotipi", nato per valorizzare le competenze femminili in settori ancora percepiti come maschili.

Il percorso di ritratti, realizzati dal noto fotografo Gerald Bruneau, è stato ideato e curato dalla Fondazione Bracco, per contribuire a superare i pregiudizi nella pratica scientifica.

Biologhe, chimiche, farmacologhe, ingegnere, astrofisiche, matematiche, chirurghi, paleontologhe, informatiche: guardare ogni ritratto è come varcare una soglia che dà accesso ad ambienti protetti e privati, spazi di scoperta e di pensiero.





