Il Brasile crea una 'situation room' per l'emergenza incendi

Il forte aumento degli incendi forestali a causa del cambiamento climatico in Brasile ha spinto il governo di Luiz Inacio Lula da Silva a creare una "sala di emergenza" nazionale centrata inizialmente sul monitoraggio della situazione nel Pantanal, la più grande pianura alluvionale del mondo situata a sud ovest del Paese, al confine con Bolivia e Paraguay.

Storicamente, il periodo secco nel Pantanal cade nella seconda metà dell'anno, ma il bioma sta già affrontando un aumento degli incendi a causa della siccità. "Stiamo vivendo un peggioramento dei problemi a causa della combinazione di El Niño e cambiamento climatico. Il Pantanal sta già affrontando una carenza d'acqua senza precedenti. La 'situation room' si occuperà della questione degli incendi e della siccità", ha affermato Silva una conferenza stampa.

"Per la prima volta, il Pantanal è completamente asciutto nella prima metà dell'anno. L'Istituto per il medio ambiente (Ibama) ha già assunto più di 2.000 membri nelle brigate antincendi per operare in tutto il Paese, faremo tutto il necessario, le crisi legate al cambiamento climatico sono eventi sempre più estreme", ha affermato da parte sua il presidente dell'Ibama, Rodrigo Agostinho.

Secondo dati del Programma 'BDQueimadas' dell'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe) il Pantanal brasiliano ha registrato un aumento del 974% degli incendi da gennaio all'inizio di giugno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso



