Incontro Lula-Scholz al G7, focus sull'accordo Ue-Mercosur

Nel quadro dell'ultima giornata di impegni ufficiali al G7, in Italia, il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha avuto un incontro bilaterale con il cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, Olaf Scholz.

I due leader, si legge in una nota, hanno parlato dell'accordo tra il Mercosur e l'Unione europea, della situazione politica in Europa e America Latina e hanno discusso dei conflitti a Gaza e in Ucraina.

Il presidente Lula ha sottolineato anche le agende del G20.

Nel 2024, il Brasile, in qualità di presidente del gruppo, ospiterà il Summit delle Nazioni il 18 e 19 novembre, a Rio de Janeiro. In questo contesto, Lula ha invitato la Germania ad aderire all'Alleanza Globale contro la Fame, una delle priorità brasiliane in vista della Presidenza del G20, e ha sottolineato la necessità di riformare le istituzioni di governance globale.

Nel corso del colloquio Scholz ha espresso anche la sua solidarietà al popolo brasiliano per le conseguenze delle inondazioni nel Rio Grande do Sul.



