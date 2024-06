Multe a Eni e Shell in Messico

Le compagnie petrolifere Eni e Shell sono state sanzionate dalla Commissione nazionale degli idrocarburi (Cnh) del Messico per il mancato rispetto dei programmi minimi di lavoro esplorativo.

Secondo l'autorità di regolamentazione, l'impresa italiana non ha concluso il 33,3% delle operazioni concordate in un'area contrattuale in acque poco profonde situata al largo delle coste dello Stato di Veracruz con una superficie di circa 807,75 km² che si trova in procedura di risoluzione anticipata e verrà restituita allo Stato messicano.

La Cnh ha reso noto che il periodo iniziale di esplorazione dell'area è scaduto il 4 maggio, per cui la società dovrà pagare al Fondo messicano del petrolio 23 milioni e 360mila dollari corrispondenti all'importo della garanzia di buona esecuzione.

La britannica Shell è creditrice per ragioni analoghe di 3 milioni e 688mila dollari in un'area contrattuale in acque profonde, situata al largo delle coste di Veracruz e Tabasco, con una superficie di circa 3.066,83 km².



