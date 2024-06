Il portavoce della presidenza argentina, Manuel Adorni, ha pubblicato su X una foto per indicare la sintonia tra il capo di Stato sudamericano Javier Milei e la premier Giorgia Meloni in occasione del G7 in Puglia.

Adorni commenta la foto dove si vedono i due sorridere spontaneamente con un semplice "Fine", come a sottolineare che l'evidente intesa che traspare dall'immagine non ha bisogno di ulteriori commenti.



