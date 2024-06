Fmi approva lo stanziamento di 800 milioni all'Argentina

Il consiglio esecutivo del Fondo monetaria internazionale ha approvato un versamento di quasi 800 milioni di dollari all'Argentina mentre continua un programma di drastiche riforme economiche varato dal presidente Javier Milei, che ha promesso di fermare il declino economico del Paese e di ridurre il deficit di bilancio a zero.

"Il Comitato esecutivo ha valutato che il programma è saldamente sulla buona strada", ha affermato in una nota il Fmi.

"Il Consiglio ha sottolineato che per sostenere i forti progressi è necessario migliorare la qualità dell'aggiustamento fiscale, avviare passi verso un rafforzamento del quadro politico monetario e valutario e attuare l'agenda strutturale", ha affermato ancora l'istituto.



