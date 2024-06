Corte interamericana, lo Stato argentino insabbiò il caso Amia

La Corte interamericana per i diritti umani (Cidh) ha riconosciuto lo Stato argentino "responsabile" di aver "insabbiato le indagini sull'attentato alla mutualità ebraica Amia di Buenos Aires che produsse la morte di 85 persone il 18 luglio del 1994. E' quanto si legge in una sentenza pubblicata oggi dove pure si afferma che lo Stato argentino "non ha indagato con la necessaria accuratezza" le responsabilità dell'attentato ma ha anche "partecipato all'insabbiamento delle indagini". Il verdetto rappresenta la conclusione degli accertamenti portati avanti dalla Cidh in relazione a una denuncia presentata al tribunale internazionale di San José de Costarica dall'associazione di vittime dell'attentato, 'Memoria Activa'.

"A quasi 30 anni dall'attentato ancora non ci sono certezze su quanto accaduto, sui responsabili, né sulle ragioni per le quali lo Stato argentino utilizzò il suo apparato giudiziario per insabbiare e ostacolare le indagini", afferma la Cidh.

Il tribunale ha quindi ordinato "la rimozione di tutti gli ostacoli di fatto e di diritto che mantengono questo caso nella totale impunità, e di avviare, proseguire, promuovere e/o riaprire le indagini necessarie per identificare, perseguire e, se del caso, punire i responsabili degli eventi di questo caso, del loro insabbiamento e, così, essere in grado di stabilire la verità di quanto accaduto, il tutto entro un periodo di tempo ragionevole, nonché altre misure di riparazione".

Nelle indagini la giustizia argentina ha sempre privilegiato la pista che attribuisce la responsabilità e l'ideazione dell'attentato al terrorismo islamico mentre non è mai stata approfondita la cosiddetta 'pista locale' e l'eventuale coinvolgimento di aree dei servizi segreti deviati.



