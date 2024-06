A Roma assemblea della Camera di commercio messicana

Si è tenuta a Roma, presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'assemblea dei soci della Camera di commercio del Messico in Italia (CaMexItal). La riunione dell'organizzazione —che conta circa 100 soci — è caduta quest'anno nel 150/o anniversario dei rapporti diplomatici tra i due Paesi.

Sono intervenuti il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Giorgio Silli, il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, l'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos García de Alba, e la presidente di CaMexItal, Letizia Magaldi.

"La Camera di Commercio del Messico in Italia - ha sottolineato Urso - rappresenta un eccellente strumento per lo sviluppo delle relazioni economico-commerciali tra i nostri due Paesi, grazie anche a una stabile e proficua collaborazione con l'Ambasciata d'Italia e con la Camera di Commercio italiana in Messico".

"Il contesto globale - ha affermato Magaldi — sta ridefinendo la centralità del Messico negli scambi commerciali e nelle strategie geopolitiche internazionali. Il Messico si sta affermando come la nuova fabbrica del mondo e CaMexItal è al servizio delle imprese italiane e messicane, a cominciare dalle Pmi, per facilitare occasioni di business e di crescita".

"Sono molto felice di vedere - ha detto García de Alba - che in poco tempo la CaMexItal è cresciuta e si è consolidata come un ponte importante tra i due Paesi. La quantità e la qualità dei suoi membri lo conferma".

"Il Messico è un Paese di grande rilevanza strategica per l'Italia, al quale siamo legati da forti affinità storiche e culturali ed eccellenti relazioni bilaterali. CaMexItal si conferma un valido alleato per rafforzare scambi commerciali tra i due Paesi", ha affermato Giorgio Silli.

"Il Paese con cui l'Italia vanta il maggiore interscambio a Sud degli Stati Uniti è il Messico. Si tratta - ha messo in evidenza Prete - di un dato poco conosciuto. CaMexItal rappresenta per noi un alleato fondamentale per aiutare le imprese italiane a fare business e crescere in Messico".

Tra le aziende che hanno aderito alla CaMexItal risaltano Leonardo, Essilor Luxottica, Eni, Marcegaglia Carbon Steel, Magaldi Power, Campari, Ferrero, Brembo, Italian Exhibition Group, Grupo Bimbo, Zoomarine, Aeromexico, Grupo Gruma, Los Danzantes, Coricelli e Roadhouse.



