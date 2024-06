Stato di catastrofe in 2 regioni del Cile per fronte di tempesta

Il governo del Cile ha dichiarato oggi lo stato di catastrofe nelle regioni di Coquimbo e Ñuble a causa dell'intenso fronte di tempesta che sta colpendo diverse aree del Paese con il bilancio provvisorio di un morto e gravi danni. Ieri una simile misura era stata dichiarata per la regione di BioBio per piogge battenti e forti venti in particolare nell'area del comune di Arauco, dove è straripato il fiume Pichilo e sono stati evacuati numerosi abitanti. In dichiarazioni ai media, riferisce Radio Agricoltura, la ministra dell'Interno e vicepresidente della Repubblica, Carolina Tohá, ha reso noto che "nella valutazione fatta in queste ore, è stato deciso che dichiareremo immediatamente le regioni di Coquimbo e Ñuble zona di catastrofe". Tohá ha quindi tracciato un primo bilancio degli effetti della tempesta indicando che "ad oggi le persone evacuate sono 4.300 e 2.300 le abitazioni danneggiate, in particolare a Curanilahue, il comune più colpito".

La responsabile governativa ha anche reso noto che "una persona è morta nella località di Linares dopo che un albero è caduto sul trattore che stava guidando". Infine, ad una domanda se il presidente Gabriel Boric ha valutato il suo eventuale ritorno dall'Europa dove si trova in visita, Tohá ha risposto di essere in contatto permanente con lui, è che questa ipotesi e una di quelle prese in considerazione.



