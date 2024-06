Nicaragua: ricoverato d'urgenza il fratello di Daniel Ortega

Tre settimane dopo che la polizia del governo di Daniel Ortega gli ha imposto gli arresti domiciliari, il generale in pensione Humberto Ortega, fratello minore del presidente sandinista, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale militare di Managua con sintomi di infarto.

L'ex comandante dell'esercito nicaraguense è entrato in conflitto con il fratello capo dello Stato dopo aver concesso un'intervista al portale di notizie argentino Infobae.

Nell'occasione, ha polemizzato con l'esecutivo, affermando di essere a conoscenza di un piano per ucciderlo per le sue posizioni critiche.



