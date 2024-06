Insediato ufficialmente ad Haiti il governo del premier Conille

Mettendo fine a mesi di incertezza e di difficoltà istituzionali, Haiti dispone ufficialmente di un nuovo governo, guidato dal premier Garry Conille, che si è insediato ieri in una cerimonia a Port au Prince.

Prendendo la parola per la prima volta davanti ai suoi ministri,, riferisce il quotidiano Le Nouvelliste, Conille ha assicurato che "è con profonda umiltà e grande senso di responsabilità che prendo la parola come nuovo primo ministro di Haiti, mentre attraversiamo una crisi sanitaria, umanitaria e di governance senza precedenti. Sento tutto il peso di questo compito".

In presenza anche di funzionari statali, diplomatici, capi delle forze di sicurezza e rappresentanti di organizzazioni internazionali, della società civile e della politica, Il premier ha esortato gli haitiani ad affrontare con coraggio la dolorosa realtà del Paese: "Non dobbiamo nascondere la situazione reale - ha esortato - e dobbiamo riconoscere che il Paese è in condizioni pessime (...) e nello stato di convalescenza in cui si trova, dobbiamo cercare i migliori medici, sia tradizionali che moderni, per curarlo".

Conille si è quindi impegnato a combattere la corruzione.

"Ciò implica - ha spiegato - trasparenza nella gestione della cosa pubblica e tolleranza zero per i corrotti" Infine, il nuovo premier ha promesso elezioni libere e democratiche per segnare un nuovo inizio per il nostro Paese con la designazione di un Consiglio elettorale provvisorio composto da personalità oneste e competenti, capaci di organizzare elezioni che riflettano la volontà del popolo haitiano".



