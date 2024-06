In Colombia la guerriglia usa droni-bomba come in Ucraina

Le autorità colombiane denunciano che i gruppi della guerriglia delle ex Farc stanno facendo uso di droni carichi di esplosivi contro l'esercito alla stregua di quanto accade da tempo nella guerra in Ucraina.

Lo ha affermato il sottosegretario del Governo per il dipartimento del Cauca, Miller Hurtado, dopo il recente attacco che ha provocato il ferimento di tre soldati.

L'episodio è avvenuto mercoledì pomeriggio, quando dissidenti dello Stato Maggiore Generale Centrale (Emc) hanno attaccato il distaccamento militare di Argelia, un comune nel dipartimento di Cauca, lanciando ordigni esplosivi trasportati droni.

Hurtado denuncia in questo senso che "la guerriglia è equipaggiata meglio delle forze armate". "Oggi polizia e l'esercito che operano nella regione del Cauca stanno affrontando una vera e propria guerra dotati di armi con una tecnologia vecchia di molti anni", ha aggiunto.

Il primo utilizzo di droni in azioni della guerriglia contro le truppe dell'esercito è stato registrato alla fine dello scorso anno. "Sono droni semiprofessionali il cui utilizzo è copiato dalla guerra in Ucraina. Si tratta di armi non convenzionali senza una mira precisa estremamente pericolose anche per la popolazione", ha spiegato Hurtado.



