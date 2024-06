Il Papa posa accanto alla bandiera di Aerolíneas Argentina

Nel bel mezzo del dibattito sul pacchetto di riforme del governo di Javier Milei al Senato di Buenos Aires, Papa Francesco ieri ha ricevuto in Vaticano alcuni sindacalisti insieme ai quali ha scattato una foto con la bandiera della compagna aerea statale Aerolíneas Argentinas, sottratta all'ultimo momento dall'elenco delle privatizzazioni volute dal presidente ultraliberista.

Nell'immagine, pubblicata sui media argentini, si vede il pontefice ritratto in mezzo a tre membri dell'Associazione argentina degli aeronauti mentre reggono la bandiera di Aerolíneas Argentinas.

La delegazione, composta da 26 sindacalisti, imprenditori e membri della Fondazione Colsal dell'Università di Salvador, era andata da Bergoglio per illustrare un progetto promosso dall'Arcidiocesi di Buenos Aires nelle case dei quartieri poveri e nelle mense popolari della capitale argentina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA