Venezuela e Russia firmano intesa contro le sanzioni unilaterali

I ministri degli Esteri di Russia e Venezuela, Serghei Lavrov e Yván Gil, hanno firmato un memorandum d'intesa "con il proposito di fare fronte comune per contrastare gli effetti delle sanzioni coercitive unilaterali".

Annunciando attraverso il suo account X la firma a margine della riunione dei ministri degli Esteri del Brics+ nella città russa di Nizhni Nóvgorod, il capo della diplomazia venezuelana ha assicurato che "ciò ci consentirà di avanzare nella creazione di meccanismi finanziari e logistici immuni da interferenze esterne e di rafforzare la nostra cooperazione in settori quali l'agricoltura, la medicina, l'energia e le tecnologie avanzate".

Da parte sua Lavrov, dopo aver ricordato che Russia e Venezuela intrattengono "buoni rapporti da molto tempo" , ha spiegato che l'obiettivo più importante di quest'ultima intesa "è creare meccanismi finanziari e logistici, resistenti alle influenze esterne e che garantiscano la protezione dei nostri legami contro le azioni illegittime degli Stati Uniti e dei loro alleati".

Si deve infine ricordare che, nell'ambito della cooperazione bilaterale, Caracas accoglierà una squadra navale russa di quattro unità, integrata da una fregata e un sommergibile nucleare non armato.



