Scontro armato con la polizia in una favela di Rio, tre morti

Almeno 3 persone, un agente e due presunti membri di una banda criminale, sono morte oggi durante un'operazione della polizia militare brasiliana all'interno del Complexo da Maré, una favela della zona nord di Rio de Janeiro.

In un comunicato, riferisce il notiziario G1 della tv Globo, i vertici della polizia hanno reso noto che l'agente morto era membro del Battaglione per le operazioni speciali (Bope), mentre le altre due vittime erano membri della sicurezza di una banda dedita al traffico di droga che hanno ingaggiato un conflitto a fuoco. Fonti affidabili hanno rivelato alla tv Globo che uno dei deceduti è Francisco Jorge da Conceição de Freitas, detto Divo, che lavorava al servizio di Zequinha, responsabile del traffico di stupefacenti a Maré.

L'altro, si è inoltre appreso, era conosciuto con il nome di Digdum, ed era una guardia del corpo di TH, considerato il "padrone" della favela.

Per ritorsione, numerosi membri della banda criminale hanno temporaneamente bloccato tre arterie importanti di Rio: Avenida Brasil, Linha Vermelha e Linha Amarela.



