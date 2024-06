Milei conferma la partecipazione al G7 in Italia

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, partirà domani per l'Italia dove parteciperà al G7 in Puglia previsto dal 13 al 15 giugno in Puglia. Lo ha confermato oggi ufficialmente il portavoce della Presidenza, Manuel Adorni, rispondendo in conferenza stampa a una domanda dell'ANSA.

"Il presidente viaggerà in Italia da Buenos Aires domani alle 22:30 (ora locale) e se non ci sono ulteriori modifiche farà ritorno in Argentina il 15 mattina", ha dichiarato Adorni.

La scorsa settimana fonti diplomatiche e dei media avevano anticipato che il presidente argentino avesse rinunciato al viaggio in Europa per "questioni di politica interna". La questione, ha precisato Adorni, si è risolta alla fine dividendo in due il viaggio in Europa. "Questo era un viaggio pensato originalmente in funzione della partecipazione al G7 e che sarebbe dovuto proseguire con un'agenda in diversi Paesi europei come la Spagna, La Germania, la Svizzera. La questione è che qui in Argentina il 17 e il 20 giugno sono festività patrie e il presidente voleva essere in Argentina. Il presidente sarà in Italia, farà ritorno in Argentina nelle date indicate, e tornerà in Europa, inizialmente in Spagna e forse anche in altri due Paesi, a partire dal 21 giugno", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA