In Uruguay l'IA aiuta il miglioramento della spesa pubblica

Il governo dell'Uruguay "spende molto ma deve spendere meglio", ha dichiarato oggi a Montevideo Ignacio Munyo, direttore del Centro studi sulla realtà economica e sociale (Ceres), annunciando che un team di ricercatori uruguaiani ha creato "strumenti di intelligenza artificiale" per migliorare la qualità della spesa pubblica nazionale.

In una conferenza stampa, Munyo ha spiegato che "abbiamo sviluppato strumenti di intelligenza artificiale per scovare, quasi come archeologi, 'inefficienze' quali frammentazione, sovrapposizione e duplicazione di voci all'interno della spesa pubblica che, se meglio organizzate, potrebbero generare risparmi da destinare ad altri ambiti".

Interrogato sulla situazione economica dell'Uruguay, e sul contesto internazionale nei prossimi anni, il responsabile del Ceres ha espresso preoccupazione: "Vediamo un contesto internazionale che non spingerà, non si muoverà a favore dell'Uruguay nei prossimi anni".

Tutti sanno, ha concluso, che "la nostra fortuna economica si gioca in gran parte all'estero. Ecco perché dobbiamo far funzionare i motori dell'economia, e questi motori dipendono dagli investimenti privati, e che qui ci siano le condizioni affinché possano arrivare".



