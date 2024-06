Il cileno Boric in Germania per clima, energia e diritti umani

Il presidente cileno Gabriel Boric è in Germania, dove svolge una visita ufficiale di due giorni, riguardante la cooperazione bilaterale in vari campi, fra cui l'energia, con particolare attenzione all'idrogeno verde, i cambiamenti climatici ed i diritti umani.

Il viaggio è cominciato ieri con un incontro a Berlino con il cancelliere Olaf Scholz con cui, ha scritto Boric attraverso il suo account X, "condividiamo valori inalienabili come la difesa dei diritti umani e della democrazia".

Da parte sua Scholz ha ringraziato il suo ospite per la "visione comune" sulla guerra russa d'invasione dell'Ucraina" e per "la presenza al vertice ucraino che si svolgerà in Svizzera questo fine settimana".

Oggi invece Boric ha presenziato la firma di un accordo di collaborazione tra @CodelcoChile e l'azienda statale tedesca Wismut. "Questa intesa - ha assicurato - è un'ottima notizia per l'estrazione mineraria nazionale, poiché favorirà la cooperazione sulla gestione dei residui minerari e sulle pratiche di sostenibilità".

Dopo aver inaugurato inoltre il forum economico 'Cile-Germania: partner strategici per le sfide globali', dove ha ricordato che la Germania è il principale partner cileno nella Ue, Boric è stato ricevuto dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier con cui ha discusso di investimenti tedeschi in Cile, di energia pulita, delle sfide del cambiamento climatico e del rafforzamento della promozione dei diritti umani.



