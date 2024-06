Gallup smentisce Milei, 'nessun sondaggio negli Usa su di lui'

Il presidente argentino Javier Milei ha ricevuto una clamorosa smentita ad un messaggio postato ieri sul suo account X secondo cui l'istituto Gallup aveva realizzato un sondaggio negli Stati Uniti da cui emergeva che l'84% dei cittadini americani preferivano lui come presidente, rispetto a Donald Trump o Joe Biden.

L'agenzia di stampa argentina Corta si è presa la briga di indagare sul post ed ha scoperto che "né la notizia né il sondaggio compaiono su nessun sito" e che, inoltre, la foto allegata al messaggio non mostra il nome dell'organo di stampa su cui è stato pubblicato l'articolo". Ma c'è di più, perché la firma del giornalista, 'Wallace Ailstock', è un nome che non esiste sul web, come nessun sito riporta uno studio di Gallup di valutazione dell'immagine di Javier Milei tra i cittadini americani. Alla fine i giornalisti di Corta, dopo aver consultato senza successo l'ufficio del portavoce presidenziale, si sono rivolti direttamente all'istituto di sondaggi che ha risposto laconicamente: "Gallup non ha intervistato gli americani sul presidente argentino".



