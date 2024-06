Banca Mondiale, l'America Latina crescerà al +1,8% nel 2024

La Banca mondiale (Bm) ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per il 2024 dell'America Latina portandole al +1,8%, uno 0,5% al di sotto delle stime pubblicate a gennaio.

E' quanto si legge nell'ultimo outlook globale pubblicato oggi dove si attribuisce il rallentamento "agli elevati tassi di interesse reali nel 2023 e della debole crescita del commercio nel 2024".

La Bm prevede invece che la crescita della regione salirà al 2,7% nel 2025 "poiché i tassi di interesse si normalizzeranno nel contesto di una minore inflazione".

A incidere sul rallentamento della crescita nel 2024,, segnala il documento, è anche la riduzione delle esportazioni regionali e "il marcato deterioramento delle prospettive a breve termine per l'Argentina", dove si prevede che "le misure di politica fiscale e monetaria necessarie per correggere gli squilibri cronici causeranno una recessione temporanea".



