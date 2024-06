Milei sui social dopo le europee, 'sono il faro delle destre'

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, è convinto di aver avuto un ruolo preponderante nella forte crescita dei partiti di destra alle ultime elezioni europee. Lo lascia intendere lo stesso Milei sui suoi social attraverso decine e decine di repost di pubblicazioni e meme dove viene descritto come "un punto di riferimento internazionale, un faro globale", e raffigurato tra le altre cose come un leone che tiene in braccio l'Europa.

"Quelli che criticano i viaggi di Milei all'estero non capiscono. Oggi è stato dimostrato che è un riferimento internazionale. Sta guidando la rivoluzione contro il socialismo e il progressismo a livello mondiale", recita un post replicato dal presidente argentino su X.

"Conoscenti in Europa mi dicono dell'impatto che ha avuto Milei in queste elezioni, è incredibile come lui da solo stia cambiando la mentalità di milioni di persone nel mondo", si afferma in un'altro re-post del presidente, mentre un'altra pubblicazione descrive il leader ultraliberista argentino come "un faro per tutto il pianeta".

Nella sua intensa attività sui social delle ultime 24 ore Milei è andato anche oltre le vicende del vecchio continente e ha replicato anche un post su un presunto sondaggio Gallup riferito alle prossime presidenziali Usa. Secondo questo post l'84% degli statunitensi preferirebbe votare Milei piuttosto che gli attuali candidati, il democratico Joe Biden, e il repubblicano Donald Trump.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA