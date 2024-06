Hrw denuncia uso illegale in Brasile di foto di minori per l'IA

Foto personali di bambini brasiliani "vengono utilizzate per creare potenti strumenti di intelligenza artificiale (IA) senza che gli interessati ne siano a conoscenza o senza il loro consenso", ha denunciato oggi l'organizzazione Human Rights Watch (Hrw).

"Le foto - si precisa - vengono sottratte dalla rete e inserite in un ampio set di dati che le aziende utilizzano per sperimentare i propri strumenti di intelligenza artificiale. A loro volta, altri utilizzano questi strumenti per creare dannosi deepfake che mettono a rischio di sfruttamento e danno molti altri bambini".

Hrw sostiene poi che "i bimbi non dovrebbero vivere nella paura che le loro foto possano essere rubate e usate come armi contro di loro", ha affermato Hye Jung Han, ricercatrice presso l'organizzazione, aggiungendo che "il governo dovrebbe adottare urgentemente politiche per proteggere i dati dei minori dall'uso improprio alimentato dall'intelligenza artificiale".

Inoltre Hrw ha rivelato di avere scoperto che "Laio-5B, un set di dati utilizzato per addestrare strumenti di Ai popolari (...) contiene collegamenti a foto identificabili di bambini brasiliani".

"I nomi di alcuni bambini sono elencati nella didascalia allegata o nell'Url in cui è archiviata l'immagine", si assicura infine, e "in molti casi le loro identità sono facilmente rintracciabili, comprese informazioni su quando e dove si trovava il bambino nel momento in cui è stata scattata la foto".





