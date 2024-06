Bolsonaro sulla destra che avanza in Ue, 'presto anche altrove'

L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha celebrato l'avanzata dei partiti di destra alle elezioni per il Parlamento europeo tenutesi in 27 Paesi dell'Ue.

"L'Europa dimostra che la volontà popolare prevale senza determinate interferenze e che presto si ripeterà in altre parti del mondo. La vittoria dei popoli dimostra che le agende imposte dal sistema non soddisfano la loro volontà", ha affermato il leader conservatore, che intrattiene rapporti con diverse forze europee di estrema destra come la tedesca Afd, la portoghese Chega e la spagnola Vox.

Bolsonaro e suo figlio, il deputato Eduardo Bolsonaro, hanno partecipato a diversi vertici delle destre, come quello tenutosi quest'anno a Budapest e convocato dal primo ministro Víktor Orbán. Il premier ungherese è amico dell'ex capo dello Stato da quando questi vinse le elezioni del 2018 in Brasile.

"Tutto l'establishment schiuma di odio e distribuisce le sue fake news da diffondere nelle redazioni, strillando con la gente che vorrebbe tanto far tacere", ha ribadito Bolsonaro, prima ancora della fine dello spoglio dei voti nei Paesi del blocco europeo.



