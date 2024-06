Marina Silva, 'il petrolio causa i cambiamenti climatici'

La ministra per l'Ambiente brasiliana, Marina Silva, ha dichiarato che il petrolio e gli altri combustibili fossili sono responsabili dei cambiamenti climatici che colpiscono il pianeta e ha difeso la fine dell'utilizzo di queste fonti energetiche.

"Tutto ciò che accade in relazione al cambiamento climatico ha a che fare con l'emissione di CO2, dovuta principalmente alla deforestazione e alla trasformazione dell'uso del suolo, ma soprattutto all'uso di carbone, petrolio e gas", ha dichiarato l'ex attivista ecologica in un'intervista a GloboNews.

Silva, nettamente contraria all'esplorazione petrolifera nella foce del Rio delle Amazzoni promossa da Petrobras, ha ricordato che l'impegno del Brasile e di altri Paesi produttori di petrolio è quello di realizzare la transizione energetica per la fine dei combustibili fossili. Il governo Lula "deve fare i suoi compiti a casa", ha aggiunto.



