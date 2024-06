Venezuela, parata di moto per la leader dell'opposizione Machado

Una parata di moto ha accompagnato la leader venezuelana di opposizione, Maria Corina Machado, in una manifestazione a sostegno del candidato della Piattaforma democratica unita (Pud), Edmundo Gonzalez Urrutia, in vista delle presidenziali del 28 luglio.

Centinaia di motociclisti hanno sfilato da Callao a Upata, nello stato di Bolivar, per mostrare il loro appoggio a Machado, impegnata in un tour attraverso il Paese.

Nonostante il periodo per la campagna elettorale delle presidenziali sia stato fissato tra il 4 e il 25 luglio, le attività sono già entrate nel vivo con almeno 150 comizi tra quelli condotti dalle forze chaviste al governo e quelle dell'opposizione.

D'altra parte, sebbene siano dieci i candidati registrati per le elezioni, il vero confronto si concentra tra il presidente Nicolas Maduro (alla ricerca di un terzo mandato), e il rappresentante dell'opposizione Gonzalez Urrutia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA