Il vice di Lula, 'la Cina è fonte di ispirazione per il Brasile'

Il vicepresidente del Brasile, Geraldo Alckmin, in Cina per una visita ufficiale, ha incontrato il presidente cinese, Xi Jinping, presso il palazzo dell'Assemblea del popolo a Pechino.

"Attualmente, il mondo sta affrontando grandi cambiamenti mai visti in un secolo", ha esordito il leader asiatico. "In quanto importanti Paesi in via di sviluppo ed economie emergenti, i legami tra Cina e Brasile vanno ben oltre l'ambito delle relazioni bilaterali e costituiscono un modello per promuovere la solidarietà e la cooperazione tra i Paesi in via di sviluppo, nonché per la pace e la stabilità nel mondo", ha aggiunto Xi Jinping.

"La Cina è, per noi, fonte di ispirazione", ha commentato a sua volta Alckmin, che è anche ministro di Sviluppo, Industria, Commercio e Servizi. La missione del vice di Lula, che è accompagnato da una delegazione di 200 imprenditori, ha l'ambizione di rafforzare la cooperazione commerciale bilaterale.



