Brasile, divieto di accesso ai transgender al bagno delle donne

La Corte Suprema del Brasile (Stf) ha respinto con otto voti favorevoli e tre contrari un ricorso che chiedeva che le persone transgender potessero utilizzare i bagni pubblici in base al genere con cui si identificano.

Il caso è sorto quando una donna transgender ha denunciato di essere stata vittima di discriminazione in un centro commerciale a Florianópolis, Santa Catarina, venendo costretta a lasciare il bagno delle donne perché la sua presenza causava imbarazzo. Il giudice relatore, Roberto Barroso, rimasto in minoranza, si era espresso favorevolmente al ricorso sostenendo che i cittadini trans "hanno il diritto di essere trattati socialmente in conformità con la loro identità di genere, anche quando utilizzano i bagni pubblici".

"La discriminazione contro una persona transgender è un fatto incostituzionale", ha aggiunto nella motivazione del suo voto.





