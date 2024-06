A Panama già oltre 170mila i migranti dalla giungla del Darien

Dall'inizio di gennaio al 6 giugno, sono già oltre 174mila i migranti che hanno attraversato illegalmente il Darien, la selva che collega Panama alla Colombia, rotta per quanti vogliono raggiungere gli Usa via terra dal Sudamerica. I dati sono stati diffusi dal Servizio nazionale per la migrazione (Snm) di Panama, che stima flussi al rialzo per il 2024, con la possibilità che sia l'anno dei record.

Ad attraversare la giungla del Darien sono stati soprattutto migranti provenienti dal Venezuela (oltre 113mila), dall'Ecuador (12.300) e da Haiti (9.980).

Solo nei primi 6 giorni di giugno sono arrivate 4.499 persone, di cui 3.598 adulti e 901 minori, spiega l'organizzazione.

I numeri del Servizio nazionale per la migrazione mostrano un aumento del 2% rispetto ai circa 167mila che avevano attraversato nei primi cinque mesi del 2023.



