Segue l'assemblea comunale dal water filmandosi per errore a Rio

Un filmato del consigliere comunale di Rio de Janeiro, già due volte sindaco della città carioca, Cesar Maia (Psd; centro), in cui appare seduto sul water con i pantaloni abbassati durante una sessione online del Consiglio comunale, è diventata virale sui social in Brasile.

Quando si è reso conto della situazione, il politico ha sollevato la telecamera. Ma era già troppo tardi, e il consigliere Pablo Mello (Repubblicani), che stava conducendo la seduta, gli ha chiesto ridendo di spegnere la telecamera.

L'immagine del politico, 78 anni, è stata tra gli argomenti più commentati su X con oltre quindicimila post.

Di fronte alle ripercussioni, l'ufficio stampa di Maia ha spiegato che il politico "ha avuto un malessere improvviso" durante la plenaria. Il malore ha finito per compromettere la sua percezione della telecamera accesa".



