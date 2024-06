Miss Universo Ecuador ha la sua prima concorrente di 46 anni

Miss Universo Ecuador avrà per la prima volta una concorrente di 46 anni, la più anziana nella storia del concorso organizzato nel Paese sudamericano. Si tratta di Yajaira Quizhpi, ingegnere chimico nata nella città di Azogues e madre di un bambino di 11 anni.

L'elezione della nuova rappresentante di Miss Universo Ecuador, prevista per sabato nella città di Machala, vedrà la partecipazione di 25 donne in totale, di cui sette madri, tre divorziate con figli, tre sposate con figli, una sposata senza figli e una single che ha una figlia.

L'iniziativa del concorso di bellezza in Ecuador ha precedenti nella zona. Il 25 maggio, l'argentina Alejandra Rodríguez ha partecipato a Miss Universo Argentina all'età di 60 anni. La concorrente nell'occasione ha detto di sentirsi felice di rappresentare un nuovo paradigma nei concorsi di bellezza.





